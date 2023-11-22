Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском, сообщило 22 ноября сирийское правительственное радио Sham FM.
«В небе столицы слышались очередные взрывы. По предварительной информации, звук, слышимый в столице, был вызван действиями ПВО, реагирующими на вражеские цели», — сообщило радио в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее, 17 ноября, в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара не было.
11 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел со стороны Сирии. После этого израильская сторона нанесла ответный удар по сирийской территории.
10 ноября в ЦПВС сообщили, что два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в провинции Хомс. Данные по пострадавшим или погибшим не приводились.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.