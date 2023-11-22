Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил необходимость коллективных решений в глобальной экономике
Мир
Путин заверил в приверженности России многостороннему сотрудничеству
Общество
Константинов назвал коллекцию скифского золота исконно принадлежащей Крыму
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Путин заявил о планах достичь углеродной нейтральности РФ не позднее 2060 года
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Происшествия
При столкновении поезда с тепловозом в Ульяновской области пострадали 25 человек
Мир
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский умер в 66 лет
Сюжет:

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском, сообщило 22 ноября сирийское правительственное радио Sham FM.

«В небе столицы слышались очередные взрывы. По предварительной информации, звук, слышимый в столице, был вызван действиями ПВО, реагирующими на вражеские цели», — сообщило радио в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших не приводится.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

Ранее, 17 ноября, в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара не было.

11 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел со стороны Сирии. После этого израильская сторона нанесла ответный удар по сирийской территории.

10 ноября в ЦПВС сообщили, что два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в провинции Хомс. Данные по пострадавшим или погибшим не приводились.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023