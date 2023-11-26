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СМИ сообщили об обстреле аэропорта Дамаска Армией обороны Израиля

Sham FM: армия Израиля обстреляла международный аэропорт в Дамаске
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Фото: сommons.wikimedia.org
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Аэропорт сирийского города Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 26 ноября сообщила радиокомпания Sham FM со ссылкой на своего корреспондента.

«Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

До этого, 22 ноября, МИД Сирии, комментируя удары ВС Израиля по окрестностям Дамаска, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Тель-Авив продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

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В тот день четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

До этого, 17 ноября, в ЦПВС сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара не было.

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