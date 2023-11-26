СМИ сообщили об обстреле аэропорта Дамаска Армией обороны Израиля

Аэропорт сирийского города Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 26 ноября сообщила радиокомпания Sham FM со ссылкой на своего корреспондента.

«Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

До этого, 22 ноября, МИД Сирии, комментируя удары ВС Израиля по окрестностям Дамаска, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Тель-Авив продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

В тот день четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

До этого, 17 ноября, в ЦПВС сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара не было.