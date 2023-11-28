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Небензя заявил о риске втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке

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Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER
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Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом 28 ноября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. Страна, как и ряд ее соседей по региону, буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию», — заявил он.

Небензя добавил, что Россия поддерживает восстановление работы Конституционного комитета Сирии, в рамках которого сирийцы сами будут осуществлять политический процесс в стране при поддержке ООН.

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26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ранее, 17 ноября, в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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