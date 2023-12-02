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Истребители ВВС Израиля выпустили по сирийскому Дамаску восемь ракет

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Фото: Commons.wikimedia.org/Noah Wulf
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля обстреляли сирийский город Дамаск из четырех истребителей F-16. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Сегодня с 01:33 по 01:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар восемью управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — сказал он.

Кулить также отметил, что большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

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В то время как война развернулась в Газе, палестинцев выселяют с территории Западного берега

Ранее, 28 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта.

26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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