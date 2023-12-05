На Украине подписали закон о налоговых проверках

Власти Украины приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 5 декабря сообщил председатель комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Закон о частичном восстановлении проверок подписан [президентом Владимиром Зеленским]. Требование МВФ выполнено!» — написал он в своем Telegram-канале.

Данный законопроект кабмин Украины зарегистрировал в сентябре.

Меморандумами МВФ на 2023 год предусмотрено, что для получения траншей организации страна обязана выполнить ряд определенных законодательных изменений — «структурных показателей».

Ранее, 10 ноября, МВФ и Украина достигли предварительных договоренностей для получения страной очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Тогда же фонд сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом постановленных МВФ целей на конец сентября.

Месяцем ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный предложил МВФ разработать «план Б» финансирования республики.

До этого, в начале июля, советник украинского президента Олег Устенко сообщил, что Украина планирует получить от МВФ до конца года еще около $1 млрд. Перед этим, в конце июня, совет исполнительных директоров фонда завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине и одобрил незамедлительную выплату Киеву транша в размере $890 млн.

В конце мая Гетманцев отметил, что госдолг Украины составил 4544,9 млрд грн, или $124,3 млрд в валютном эквиваленте. Главной причиной роста он назвал в том числе привлечение первого транша от МВФ в размере $2,7 млрд по программе расширенного механизма кредитования (EFF).

МВФ 31 марта одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.