Дело не в деньгах: нужно ли России выходить из МВФ

КПРФ предложила России выйти из Международного валютного фонда (МВФ). Инициативу сразу же раскритиковали: не стоит выходить из финансовой структуры, теряя площадку для переговоров, заявили оппоненты. Деньги у Международного валютного фонда Россия не берет уже два десятка лет и, наоборот, сама является кредитором. Но членство в МВФ дает ряд преимуществ. Подробности — в материале «Известий».

Надо ли выйти

Фракция КПРФ внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает признать утратившим силу постановление Верховного совета о вступлении России в Международный валютный фонд. Также авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении России в члены Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

Как подчеркнули авторы законопроекта, членство в МВФ и МБРР не помешало вводить против Москвы санкции, а сами организации не осудили вводимые ограничения. По их словам, участие в МВФ обязывает Россию проводить валютную политику, которая лишает ее валютной самостоятельности, в частности права повышать или понижать обменный курс рубля. А кроме того, делает необходимой привязку обменного курса рубля к иностранной валюте.

Инициативу коммунистов сразу же осудили. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»), Международный валютный фонд — важная переговорная площадка, поэтому России не следует выходить из структуры. Еще более категоричен оказался глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициативу о выходе из МВФ он назвал «бредом».

Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER

Кредитор, а не должник

Россия — член Международного валютного фонда уже 30 лет, в состав мировой финансовой организации она вошла в июне 1992 года. Всего Москва получила от МВФ примерно $22 млрд, однако в деньгах международного кредитора давно не нуждается.

С 2000-го Москва ни разу не обращалась к фонду. А в январе 2005-го погасила всю задолженность и уже давно сама выступает кредитором МВФ. Но дело здесь не только в деньгах.

Как поясняет Мария Конягина, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС, членство в организации — не только возможность заимствовать, но также обсуждать и искать решение проблем мировой валютной системы, которая сейчас находится в глубоком кризисе.

Она указывает и на то, что авторы законопроекта заблуждаются в своих выводах относительно формирования курса рубля. Страны-члены могут повышать и понижать курс нацвалюты путем валютных интервенций центральных банков. В 2014 году Россия перешла на рыночное курсообразование рубля: курс формируется в результате дневных торгов. C другой стороны, курсообразование идет через объемы торгов валютами.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

— Поэтому курс рубля зависит от структуры международных торгово-платежных операций и, как следствие, от структуры международных резервов, так как последние формируются в соответствующей логической привязке, — поясняет экономист.

Не вне политики

МВФ критикуют главным образом за то, что организация, которая длительное время позиционировала себя как институт, работающий «вне политики», уже не раз изменяла своим принципам.

Например, в 2015 и 2023 годах фонд изменил правила, чтобы усилить и упростить кредитование Украины. Ранее обычно МВФ требовал от страны-заемщицы предоставить план или стратегию по возвращению кредита, а в отношении Украины этого не потребовалось.

— Другие страны, которые участвуют в военно-политических конфликтах или испытывают кризисы, такой привилегии не имеют: налицо двойные стандарты в отношении отдельных стран, — рассуждает Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления. МВФ и ранее кредитовал Россию в зависимости от того, насколько она придерживалась либеральной идеологии, уточняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласен с ним и специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

— Цели и задачи у этих кредитных структур (МВФ и МБРР) благородные, а именно: помощь развивающимся странам, выдача кредитов под низкий процент и прочее. Но на деле все эти организации так или иначе подконтрольны Вашингтону и являются проводниками его финансовой политики, — пояснил аналитик.

Рычаг влияния

Тем не менее, как и любая международная организация, МВФ предоставляет участникам определенные рычаги влияния, отказываться от которых в общем-то не имеет смысла.

МВФ решает сейчас для России функцию не столько инвестирования, сколько выстраивания отношений с новыми странами и продавливания своей политики, поясняет управляющий партнер юридической компании «Перэкс» Вениамин Дайков.

Здание МВФ в Вашингтоне Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— В данном случае МВФ нам нужен только из геополитических целей, — считает эксперт.

По мнению Вениамина Дайкова, выход из организации рассматривать нецелесообразно сразу по нескольким причинам. Во-первых, туда инвестировано много денежных средств. Во-вторых, МВФ еще в определенном смысле играет свою геополитическую роль. Наконец, в третьих, еще не готов банк БРИКС, который смог бы заменить МВФ полностью и сместить акценты с Запада на Восток.