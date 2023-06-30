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МВФ одобрил выплату Украине транша почти на $900 млн

МВФ немедленно выделит Украине второй транш финансовой помощи на $890 млн
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Фото: Global Look Press/XinHua/Shen Ting
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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине и одобрил незамедлительную выплату Киеву транша в размере $890 млн. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила организация в своем Twitter.

«Исполнительный совет МВФ завершает первый обзор украинской программы, в рамках которой выделяется около $890 млн <…> для поддержки экономической стабильности», — говорится в заявлении.

Одобренный транш — лишь часть суммы в рамках расширенного механизма кредитования (EFF) для Украины, который предполагает финансирование на сумму $15,6 млрд.

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Ранее, 30 мая, в МВФ заявили, что намерены рассмотреть вопрос о предоставлении Украине второго транша на сумму $900 млн в рамках утвержденного механизма расширенного кредитования. Отмечалось, что все количественные критерии реализации на конец апреля и структурные ориентиры на конец мая были достигнуты Украиной.

До этого, 31 марта, МВФ одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

До этого, 17 февраля, в пресс-службе фонда сообщили о том, что МВФ достиг договоренности с Киевом относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

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