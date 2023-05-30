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МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву второго транша на $900 млн

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине второго транша на сумму $900 млн в рамках утвержденного механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом говорится в заявлении на сайте организации 30 мая.

В документе, который был опубликован по итогам прошедших в Вене переговоров с участием миссии МВФ под руководством Гэвина Грея, отмечается, что все количественные критерии реализации на конец апреля и структурные ориентиры на конец мая были достигнуты Украиной.

«Это открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров выделения около $900 млн», — сообщается в релизе.

В документе кроме того подчеркивается, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительной договоренности об обновленном наборе мер экономической и финансовой политики для первого обзора в рамках четырехлетней программы EFF. Эти договоренности также должен утвердить совет.

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Ранее, в марте, МВФ одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

До этого, 17 февраля, в пресс-службе фонда сообщили о том, что МВФ достиг договоренности с Киевом относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

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