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В Госдуме назвали причину выделения МВФ средств Украине

Аксаков: МВФ дает деньги Украине не для восстановления экономики, а для создания проблем РФ
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.de v
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Международный валютный фонд (МВФ) финансирует Украину не для того, чтобы восстановить экономику страны, а для того, чтобы помешать России. Об этом 3 июля заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Украину используют против России, и поэтому финансируют, а не потому, что хотят восстановить украинскую экономику и поддержать людей на Украине. Для того чтобы она воевала с Россией. Но жизнь показывает, что это всё бесполезно, все понимают на Западе, что Украина, с точки зрения участника боевых событий, обречена. Деньги выделяются для того, чтобы создать проблемы РФ и воевать до последнего украинца. Украинцев на Запада никому не жалко», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Накануне советник украинского президента Олег Устенко сообщил, что Украина планирует получить до конца года еще около $1 млрд от Международного валютного фонда. Программа помощи от МВФ Украине составляет около $15 млрд и рассчитана на четыре года. В первый год Киев должен получить до $5 млрд, уточнил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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