МВФ достиг предварительных договоренностей с Украиной по траншу в $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли предварительных договоренностей, после окончательного утверждения которых она может получить очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Соответствующее заявление было опубликовано 10 ноября на сайте фонда.

МВФ сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом постановленных фондом целей на конец сентября.

«Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров (МВФ. — Ред.) возможности выделить транш в размере около $900 млн», — говорится в документе.

Совет должен окончательно утвердить достигнутые договоренности и выделение Киеву транша.

Ранее, 12 октября, глава Национального банка Украины Андрей Пышный предложил МВФ разработать «план Б» финансирования республики.

Делегация МВФ 1 октября прибыла в Киев на переговоры. Отмечается, что диалог будет фокусироваться на «перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования», которую реализует Украина при поддержке фонда.

9 сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада предоставили Украине с начала 2023 года помощь на сумму $30 млрд. Он отметил, что также есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, Евросоюзом, Норвегией, Японией и другими странами G7.

Советник украинского президента Олег Устенко 2 июля сообщил, что Украина планирует получить от МВФ до конца года еще около $1 млрд.

29 июня совет исполнительных директоров МВФ завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине и одобрил незамедлительную выплату Киеву транша в размере $890 млн. Одобренный транш — лишь часть суммы в рамках расширенного механизма кредитования (EFF) для Украины, который предполагает финансирование на сумму $15,6 млрд.

29 мая председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что госдолг Украины составил 4544,9 млрд грн., или $124,3 млрд в валютном эквиваленте. Главной причиной роста он назвал привлечение первого транша от МВФ по программе EFF в размере $2,7 млрд и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере €1,5 млрд.

МВФ 31 марта одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

До этого, 17 февраля, в пресс-службе фонда сообщили о том, что МВФ достиг договоренности с Киевом относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.