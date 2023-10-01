В Киев на переговоры прибыла делегация МВФ

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев на переговоры. Об этом сообщил постоянный представитель фонда на Украине Ваграм Степанян.

«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ», — цитирует его портал «Экономическая правда».

Делегацию МВФ возглавила заместитель директора европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

9 сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада предоставили Украине с начала 2023 года помощь на сумму $30 млрд. Он отметил, что также есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, Евросоюзом, Норвегией, Японией и другими странами G7.

До этого, 7 сентября, стало известно, что Евросоюз удвоил объемы финансовой помощи Киеву, до €156 млрд, обогнав по этому показателю США с начала конфликта на Украине. Согласно исследованию Института мировой экономики в Киле (IfW), данная цифра включает в себя новые многолетние обязательства отдельных европейских стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.