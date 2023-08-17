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С совершенным секретом: зачем глава минфина Германии приехал в Киев

Стороны обсудили возможные поставки Украине немецких ракет Taurus и участие в восстановлении страны
Фото: REUTERS/Alina Smutko
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На днях в Киев с необъявленным визитом прибыл министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Эта поездка председателя Свободной демократической партии Германии на Украину стала первой с начала проведения СВО. Он встретился с главой минфина Украины Сергеем Марченко и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили участие немецкого бизнеса в восстановлении разрушенной инфраструктуры страны, а также возможные поставки Украине немецких ракет Taurus. Подробности — в материале «Известий».

Пожаловал с визитом

Первые заявления о сути переговоров, как водится, были сделаны практически сразу по их завершении.

«Реализуем пять совместных инвестиционных проектов на €247 млн, готовим еще три на €73 млн. Ожидаем участие немецкого бизнеса в восстановлении», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с главой минфина ФРГ Кристианом Линднером.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции

Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Со своей стороны немецкий министр заверил, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев, а проекты Германии и Украины «будут носить долговременный характер».

Вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко Линднер подписал меморандум о сотрудничестве между двумя странами, призванный расширить возможности помощи украинскому бюджету.

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Как пояснили в финансовом ведомстве Украины, документ предусматривает предоставление Германией консультативной поддержки в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий.

Линднер сообщил, что Берлин заложил в бюджет средства на поддержку Украины до 2027 года. По его словам, немецкое правительство планирует выделять по €5 млрд ежегодно. При этом, как добавил министр финансов, это решение еще предстоит одобрить бундестагу.

leopard1

Танки Leopard 1

Фото: REUTERS/Monasse T

Глава ведомства отметил, что поддержка Киева будет заключаться не только в поставках вооружений, но и предоставлении гуманитарной помощи, поддержке живущих в Германии украинских беженцев.

Общую помощь ФРГ, включая размещение украинских переселенцев, в стране оценили в €22 млрд, а прямую финансовую помощь Киеву — в размере €1,5 млрд. В июле 2022 года ФРГ и другие кредиторы заявили, что дадут отсрочку украинским властям для погашения задолженности. А в марте этого года продлили долговой мораторий для Украины до 2027 года.

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«Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер», — сказал немецкий министр.

Спорные поставки

Визит Кристиана Линднера проходил на фоне активизации дискуссии в Германии о целесообразности поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. Киев просит их с начала мая. За передачу этих вооружений выступили представители всех трех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ. Однако Берлин пока не дал согласия.

В начале июля канцлер Германии Олаф Шольц в качестве главной причины этому назвал опасения, что ракеты будут использоваться при ударах по территории России.

Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля, министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил журналистам, что у Берлина нет планов передавать Украине Taurus. «Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение, — отметил он, имея в виду Великобританию и Францию, согласившиеся поставить Украине свои Storm Shadow и Scalp.— Мы не намерены менять нашу позицию».

ракета Storm Shadow

Ракета Storm Shadow

Фото: REUTERS

Однако в середине августа глава немецкого правительства Олаф Шольц не исключил поставку Taurus Киеву. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад», — пояснил он, отвечая на вопрос, почему Берлин до сих пор не поставил ракеты.

В настоящее время на вооружении бундесвера находится порядка 600 Taurus, из них от 150 до 300 ракет готовы к применению.

По словам Линднера, Берлин должен согласовать вопрос поставок Taurus с союзниками. Он отметил, что стране важно не быть втянутой в конфликт и сохранить оборонные способности.

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«Если эти критерии будут выполнены, то такое решение может быть принято», — резюмировал министр финансов.

Удар по немецкой экономике

Научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов в беседе с «Известиями» отмечает, что правительство Германии продолжает политику всесторонней поддержки Киева за счет поставок оружия и боеприпасов, а также финансовой помощи.

155 мм
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

— При этом статус одного из крупнейших доноров помощи не конвертируется для Берлина в укрепление его позиций в украинском кризисе. В Киеве не рассматривают ФРГ как основного собеседника со стороны Запада, — пояснил германист.

Он отметил, что украинские власти воспринимают крупные объемы военной и экономической помощи со стороны Германии как плату за нерешительность в первые недели конфликта, которую еще предстоит выплатить до конца.

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— Немецкие политики продолжат спонсировать украинское руководство в соответствии с духом безусловной трансатлантической солидарности, — уверен эксперт.

Директор института РУССТРАТ Елена Панина, в свою очередь, считает, что экономика ФРГ «летит в пропасть ценой поддержки Киева».

«Наверное, эти цифры [€22 млрд] очень радуют избирателей Линднера и Шольца. Число корпоративных банкротств в Германии в июле 2023 года было на 23,8% выше, чем в том же месяце 2022 года. Число случаев неплатежеспособности стабильно растет с прошлого августа», — сообщила аналитик.

закрытое предприятие
Фото: REUTERS/Paul Weaver

Она добавила, что число крупных предприятий, объявивших о закрытии в первой половине 2023 года, оказалось на 12,4% выше, чем год назад.

«Федеральное управление статистики ФРГ объявило, что промышленное производство упало на 1,5% в июне по сравнению с маем. Германия — единственная крупная экономика в мире, где ВВП по итогам 2023 года сократится, а инфляция останется высокой», — резюмировала политолог.

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