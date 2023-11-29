В ЦАХАЛ возложили на ХАМАС ответственность за гибель трех заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за возможную гибель трех заложников в секторе Газа на радикальное движение ХАМАС. Об этом 29 ноября сообщила армейская пресс-служба в X (бывшем Twitter).

«Террористическая организация ХАМАС продолжает действовать жестоким и бесчеловечным образом. <…> Ответственность за безопасность всех заложников в секторе Газа полностью лежит на террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ сообщили, что представители армии обсудили произошедшее с членами семьи заложников и сопровождают их. Армия проверяет достоверность опубликованной ХАМАС информации.

Ранее в этот день боевое крыло палестинской группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что трое удерживаемых в секторе Газа заложников погибли в результате удара ЦАХАЛ.

29 ноября телерадиокомпания ABC News со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что в секторе Газа всё еще удерживается 161 заложник. По данным администрации, 10 из них в возрасте 75 лет и старше, четверым заложникам 18 или 19 лет, четверо младше 18 лет.

Также в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день в ХАМАС заявили, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.