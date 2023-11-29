В Израиле заявили об остающихся в плену ХАМАС более 160 заложниках

Руководство Израиля заявило, что в секторе Газа всё еще удерживается 161 заложник. Об этом со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила телерадиокомпания ABC News.

«Из 161 оставшегося заложника 126 мужчин и 35 женщин. Среди них 146 израильтян и 15 иностранцев, в том числе американцы», — отмечается в материале.

По данным канцелярии премьер-министра Израиля, 10 из них — в возрасте 75 лет и старше, четверым заложникам 18 или 19 лет, четверо младше 18 лет.

На данный момент с прошлой пятницы были освобождены 86 заложников — 66 израильтян и 20 иностранцев, отмечается в материале.

Ранее в среду сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день в ХАМАС заявили, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

Тогда же стало известно, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.