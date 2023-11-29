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ХАМАС сообщило о гибели трех заложников в результате обстрела со стороны ЦАХАЛ

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Фото: Global Look Press/Chen Junqing
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Трое удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС израильтян погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 29 ноября сообщило боевое крыло палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» в своем Telegram-канале.

«Бригады [Иззэддина] аль-Кассама» объявляют о гибели трех сионистских (израильских. — Ред.) заложников в результате прошлого удара по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день телерадиокомпания ABC News со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что в секторе Газа всё еще удерживается 161 заложник. По данным канцелярии премьер-министра Израиля, 10 из них в возрасте 75 лет и старше, четверым заложникам 18 или 19 лет, четверо младше 18 лет.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Также в этот день сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день в ХАМАС заявили, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

Тогда же директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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