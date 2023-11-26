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Литва выразила сомнения в сохранении Украины из-за конфликта

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украина прекратит существовать, если устанет от СВО
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил свои опасения по поводу дальнейшего существования Украины в реалиях ее положения в конфликте. Об этом сообщает сайт литовского дипломатического ведомства.

«Если усталость от конфликта захлестнет Украину, она перестанет существовать. Мы должны с этим бороться — Запад обладает достаточными возможностями, чтобы оказать Украине поддержку», — отмечается в сообщении.

Ландсбергис также указал, что в краткосрочной перспективе помощь Киеву является главным приоритетом.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

22 ноября сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США.

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Накануне подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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