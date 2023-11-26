Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил свои опасения по поводу дальнейшего существования Украины в реалиях ее положения в конфликте. Об этом сообщает сайт литовского дипломатического ведомства.

«Если усталость от конфликта захлестнет Украину, она перестанет существовать. Мы должны с этим бороться — Запад обладает достаточными возможностями, чтобы оказать Украине поддержку», — отмечается в сообщении.

Ландсбергис также указал, что в краткосрочной перспективе помощь Киеву является главным приоритетом.

22 ноября сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США.

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Накануне подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.