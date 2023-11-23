Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США. Об этом в среду, 22 ноября, заявил сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico.

«Не думаю, что у Украины получится продержаться до февраля 2024 года», — указал он.

Мерфи также подчеркнул, что украинские войска столкнутся с нехваткой боеприпасов уже в ближайшие несколько недель.

Ранее, 14 ноября, один из американских конгрессменов заявил журналу Newsweek, что Киев неоднократно предупреждал о длительном конфликте, но неясно, сколько его западных партнеров готово к этому. Очевидно, что ситуация на Украине развивается не так, как ожидалось, и это вызывает беспокойство среди демократов и республиканцев в конгрессе США.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 13 ноября заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей. Причина тому — отказ палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

10 ноября подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.