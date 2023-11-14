Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине предрекли переговоры с Россией из-за принуждения со стороны Запада
Мир
Пять человек погибли при операции ВВС Израиля на Западном берегу
Мир
В США усомнились в возможности победы Украины над Россией
Мир
Колумбия предложит присвоить Палестине статус полноправного члена ООН
Спорт
Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP
Мир
В Польше заявили о транспортной войне с Украиной
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Мир
Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Мир
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Армия
Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении
Мир
Американская правозащитная организация подала иск против Байдена
Мир
Публицист Херш заявил о неспособности США повлиять на Израиль
Сюжет:

В США усомнились в возможности победы Украины над Россией

Newsweek: Украина одержит победу только при масштабном вмешательстве США
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев неоднократно предупреждал о длительном конфликте, но неясно, сколько его западных партнеров готово к этому. Очевидно, что ситуация на Украине развивается не так, как ожидалось, и это вызывает беспокойство среди демократов и республиканцев в конгрессе США, заявил журналу Newsweek 12 ноября один из конгрессменов.

«Давайте посмотрим правде в глаза, <конфликт> на Украине развивается не очень хорошо. Чтобы Украина [одержала победу] в формате, который очевидно является победой, а не тем, что мы все притворяемся, будто это победа, Соединенным Штатам нужно не только придерживаться выбранного курса — нам нужно усилить его на порядок. К сожалению, я не вижу, чтобы мы этим занимались», — сказал он.

Конгрессмен признался, что не знает легкий и незамысловатый ответ, который кого-либо успокоит в данной ситуации, поэтому «украинцы обеспокоены, республиканцы обеспокоены, демократы обеспокоены», отметил он.

Согласно данным Gallup, с августа 2022 года по октябрь 2023-го доля американцев, которые говорят, что их страна помогает Украине «слишком сильно», выросла с 24 до 41%. Доля избирателей-республиканцев, считающих, что США делают слишком много для Украины, увеличилась с 43 до 62% в период с августа 2022 года по октябрь 2023-го по сравнению со скачком на 9–14% соответственно среди демократов.

Во время дебатов в среду, 8 ноября, губернатор Флориды Рон Десантис ответил отказом на запрос президента Джо Байдена о миллиардном финансировании Украины, заявив, что нужно положить конец этому конфликту.

В свою очередь, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в тот же день заявил, что Украина не является демократическим государством. Он объяснил это тем, что страна запретила 11 оппозиционных партий и произвела объединение СМИ «в одну недемократичную сеть».

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей. Причиной тому — отказ палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Ранее, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Западные страны во главе с США усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023