В США усомнились в возможности победы Украины над Россией

Киев неоднократно предупреждал о длительном конфликте, но неясно, сколько его западных партнеров готово к этому. Очевидно, что ситуация на Украине развивается не так, как ожидалось, и это вызывает беспокойство среди демократов и республиканцев в конгрессе США, заявил журналу Newsweek 12 ноября один из конгрессменов.

«Давайте посмотрим правде в глаза, <конфликт> на Украине развивается не очень хорошо. Чтобы Украина [одержала победу] в формате, который очевидно является победой, а не тем, что мы все притворяемся, будто это победа, Соединенным Штатам нужно не только придерживаться выбранного курса — нам нужно усилить его на порядок. К сожалению, я не вижу, чтобы мы этим занимались», — сказал он.

Конгрессмен признался, что не знает легкий и незамысловатый ответ, который кого-либо успокоит в данной ситуации, поэтому «украинцы обеспокоены, республиканцы обеспокоены, демократы обеспокоены», отметил он.

Согласно данным Gallup, с августа 2022 года по октябрь 2023-го доля американцев, которые говорят, что их страна помогает Украине «слишком сильно», выросла с 24 до 41%. Доля избирателей-республиканцев, считающих, что США делают слишком много для Украины, увеличилась с 43 до 62% в период с августа 2022 года по октябрь 2023-го по сравнению со скачком на 9–14% соответственно среди демократов.

Во время дебатов в среду, 8 ноября, губернатор Флориды Рон Десантис ответил отказом на запрос президента Джо Байдена о миллиардном финансировании Украины, заявив, что нужно положить конец этому конфликту.

В свою очередь, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в тот же день заявил, что Украина не является демократическим государством. Он объяснил это тем, что страна запретила 11 оппозиционных партий и произвела объединение СМИ «в одну недемократичную сеть».

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей. Причиной тому — отказ палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Ранее, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Западные страны во главе с США усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.