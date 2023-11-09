Кандидат в президенты США Рамасвами заявил об отсутствии демократии на Украине
Украина не является демократическим государством. Об этом 8 ноября заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Он заявил, что не считает Киев защитником демократии, поскольку Украина запретила 11 оппозиционных партий и произвела объединение СМИ «в одну недемократичную сеть».
«Она [Украина] пригрозила не проводить выборы в следующем году. <...> Она прославила нациста, комедианта в карго-брюках по имени Зеленский», — пояснил Рамасвами во время третьих дебатов претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев.
Кандидат в президенты добавил, что регионы, вошедшие в состав России, «даже не были частью Украины с 2014 года», а сам конфликт в Донбассе пытаются выставить в свете «борьбы добра со злом», и не стоит «покупаться» на это.
Ранее, 7 ноября, претендент от Республиканской партии на пост президента США Рамасвами сообщил, что проведет в Майами митинг против третьей мировой войны. Политик заявил, что украинские власти хотят эскалации конфликта, что может привести к мировой войне. Рамасвами выразил мнение, что Вашингтону нужно стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, что предусматривает переход русскоговорящих регионов в состав России и отказ от вступления Киева в НАТО. Политик отметил, что США уже передали Киеву огромное количество артиллерийских боеприпасов и буквально «погрязли в конфликте на Украине».