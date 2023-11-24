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Глава фракции Зеленского Арахамия оценил возможность переговоров с Россией

Арахамия: РФ сразу же сядет за стол переговоров, если Украина их предложит
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Россия сразу же согласится на проведение переговоров, как только Украина их предложит. Такое мнение 24 ноября выразил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, передает «Страна.ua».

Он также выразил уверенность, что конфликт на Украине мог бы закончиться еще весной прошлого года, если бы страна согласилась на нейтралитет.

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет <…> они были готовы закончить <...> если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то», — подчеркнул он.

Арахамия предположил, что «Россия сразу же сядет за стол переговоров. На следующий день как только мы их туда позовем».

Он также отметил, что как только Украина согласится на проведение переговоров, поставки западного вооружения, которые и так задерживаются, «будут задерживаться еще сильнее».

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Ранее, 24 ноября сообщалось, что США и Германия хотят сократить поставки оружия до уровня, необходимого для удержания фронта, чтобы принудить президента Украины Зеленского к переговорам.

22 ноября Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, Путин заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

18 октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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