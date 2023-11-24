Bild рассказала о плане принудить Киев к переговорам снижением поставок оружия

США и Германия хотят сократить поставки оружия до уровня, необходимого для удержания фронта, чтобы принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам. Об этом 24 ноября сообщила газета Bild.

Обозреватель Юлиан Рёпке со ссылкой на информацию из правительственных кругов Германии рассказал, что западные союзники Украины хотят поставить ее в стратегически выгодную позицию для переговоров о суверенитете и территориальной целостности.

«Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — сообщил источник в правительстве ФРГ.

По данным издания, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не хотят напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров. Вместо этого они хотят снабжать оружием ровно настолько, сколько нужно для удержания нынешних позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — заявил собеседник Bild в правительственных кругах.

Ранее, 22 ноября, Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, Путин заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Однако он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

18 октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.