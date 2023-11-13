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Путин обсудил обострение конфликта в секторе Газа с президентом Сенегала

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл в понедельник, 13 ноября, обсудили в телефонном разговоре резкое обострение палестино-израильского конфликта.

«Проведен обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией», — отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, в публикации отмечается, что были затронуты актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, в том числе перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Оба лидера также выразили настрой на работу.

Отмечается, что рассмотрение затронутых в хоте общения тем будет продолжено по двусторонним каналам.

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В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что процесс выхода из Газы граждан РФ продолжится и каждый из желающих сможет покинуть анклав. Также пресс-секретарь президента РФ отметил усилия дипломатов и спецслужб РФ в решении данного вопроса.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что новая группа россиян, состоящая примерно из 90–100 человек, утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа. 12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами была организована работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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