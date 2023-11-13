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В Кремле указали на продолжение работы по эвакуации россиян из Газы

Песков: процесс выхода из Газы россиян продолжится
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Москва рассчитывает, что процесс выхода из Газы граждан РФ продолжится и каждый из желающих сможет покинуть анклав, заявил 13 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не значит, что усилия дипломатов закончены, многое надо сделать, чтобы все желающие покинули Газу», — сказал он.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил усилия дипломатов и спецслужб РФ в решении данного вопроса.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что новая группа россиян, состоящая примерно из 90–100 человек, утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа.

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Днем ранее, 12 ноября, 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». Отмечалось, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир.

Источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. 10 ноября стало известно, что два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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