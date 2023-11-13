В Кремле указали на продолжение работы по эвакуации россиян из Газы

Москва рассчитывает, что процесс выхода из Газы граждан РФ продолжится и каждый из желающих сможет покинуть анклав, заявил 13 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не значит, что усилия дипломатов закончены, многое надо сделать, чтобы все желающие покинули Газу», — сказал он.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил усилия дипломатов и спецслужб РФ в решении данного вопроса.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что новая группа россиян, состоящая примерно из 90–100 человек, утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа.

Днем ранее, 12 ноября, 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». Отмечалось, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир.

Источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. 10 ноября стало известно, что два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.