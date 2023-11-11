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Эмир Катара потребовал от ООН расследовать атаки на больницы в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в субботу, 11 ноября, призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) направить международную следственную группу в сектор Газа для расследования ударов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больницам в анклаве.

«Только представьте, в XXI веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа», — сказал он на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Эмир объяснил, что наблюдается слом международной системы, так как происходят атаки на больницы и жилые кварталы лагерей беженцев в регионе. Он также задал вопрос, сколько Израиль продолжит «быть выше законов и международного права».

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10 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил возмущение России тем, что целями ударов Израиля в секторе Газа становятся гражданские объекты. Он отметил, что только прекращение огня, а не кратковременные паузы позволит избежать жертв в зоне конфликта.

Ранее, 7 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся при исполнении своих обязанностей.

30 октября ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Согласно последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах по сектору Газа возросло до 11 тыс. человек, в число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения. По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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