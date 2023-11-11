Макрон указал на не имеющие оправдания удары Израиля по сектору Газа

Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». Об этом 10 ноября заявил президен Франции Эммануэль Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Де-факто сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих детей, женщин и стариков бомбят и убивают. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал он.

Однако Макрон добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право с израильской стороны.

«Я не судья. Я глава государства», — подчеркнул он, отметив, что было бы неправильно критиковать Израиль таким образом спустя всего месяц после нападения на его территории.

По его словам, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации «нет другого решения, кроме как сначала ввести гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь, которое позволит защитить всех мирных жителей».

Французский лидер также подчеркнул, что его страна «явно осуждает террористические» действия палестинского движения ХАМАС.

Палестинцы рассказали о гуманитарном коридоре Израиля в секторе Газа. Отмечалось, что большинство жителей анклава были вынуждены идти по жаре несколько десятков километров. Кроме того, многие дети также были вынуждены наблюдать за всеми происходящими событиями, включая большое количество разбитых машин на дороге и тел погибших. Помимо этого, палестинцы сообщили, что снайперы и танки ЦАХАЛ постоянно держали на прицеле гражданское население.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.