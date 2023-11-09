Палестинцы рассказали о гуманитарном коридоре Израиля в секторе Газа

Правительство Израиля требовало от палестинцев покинуть северную часть сектора Газа и перебраться на юг анклава. Для этого на несколько часов открыли специальный гуманитарный коридор, в котором журналисту Мохаммеду Бельбесси удалось пообщаться с покинувшими свои дома мирными жителями.

«В этот район с разрешения израильских военных устремились десятки тысяч палестинцев. Так называемый гуманитарный коридор был открыт всего два часа. Люди не успели собрать вещи, взяли в дорогу только самое необходимое. Им просто пришлось бежать от смерти, поднимая руки и белые флаги перед израильскими танками. Шли под дулами автоматов и танковых орудий», — рассказывает журналист.

Он отметил, что тем, у кого была тележка с запряженным в нее осликом, очень повезло, поскольку большинство палестинцев были вынуждены идти по жаре несколько десятков километров. Отмечается, что израильская армия запретила использование любого автомобильного транспорта, в том числе старикам, больным людям, женщинам и детям. Бельбесси рассказал, что людей, которые полностью выбивались из сил, в конце дороги Салах ад-Дин подбирали грузовики. Эта дорога связывает север и юг сектора Газа.

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже провели разделение сектора Газа на север и юг, а «коридором выхода» назначили именно трассу Салах ад-Дин, которую палестинцы прозвали «дорогой смерти». Журналист напомнил, что в конце октября эту трассу блокировали израильские танки и расстреливали всех, кто попадался на их пути.

«Мы уже прошли пешком около 10 км. Нас заставили эвакуироваться, израильтяне сбросили листовки на нашу школу, что не могут гарантировать нам жизнь. По дороге мы видели много погибших, их никто не убирает, видели много разбитых машин. Кругом израильские военные, танки, которые держали нас на прицеле. Дети очень боялись», — рассказал палестинский мальчик.

Многие дети также вынуждены наблюдать за всеми происходящими событиями, которые происходят в Газе во время прохождения по гуманитарному коридору.

«Нам было очень страшно. Нас выгнали из дома, мы идем уже долго, не знаю, когда будем отдыхать. По дороге я видела столько убитых, мне было очень страшно, я и сейчас боюсь», — рассказала девочка.

Центры временного размещения переполнены беженцами, в Ближневосточной миссии ООН отметили, что сейчас больше не могут как-либо помочь палестинцам. Однако количество людей, которые покидают свои дома, постоянно увеличивается, и в нынешних реалиях они не могут найти безопасное место для себя и своих детей.

«Мы чудом добрались сюда живыми! Просто чудом! Прошли пешком более 15 км. Во время последнего ночного обстрела израильтяне били из артиллерии. Погибли наши соседи», — вспоминает мужчина.

Про дорогу по гуманитарному коридору и постоянный контроль со стороны израильских военных рассказала еще одна палестинка.

«Нас попросту выгнали из наших домов, забрали наши земли. Выбирать пришлось между жизнью и смертью. Люди умирали буквально на наших глазах. Везде израильские военные. Снайперы смотрели на нас сквозь прицелы своих винтовок. Это была настоящая «дорога смерти», — сказала она.

После такой дороги единственное желание выживших палестинцев — получить хотя бы немного питьевой воды и место для ночлега, резюмировал журналист.

Накануне Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа перекрыты из-за обстрелов со стороны Израиля. Бомбардировки продолжаются не первый день, медики не могут покинуть медицинское учреждение и добраться до пострадавших в регионе.

Ранее, 7 ноября, Всемирная организация здравоохранения заявила (ВОЗ), что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся на работе.

30 октября ВОЗ рассказала о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным на 8 ноября всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10 569 человек в секторе Газа, 4324 из них были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.