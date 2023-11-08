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Российский актер отдал мошенникам 400 тыс. рублей

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Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru
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Актер Владимир Сорков, снявшийся в сериалах «БиМ» и «Ловушка для королевы», стал жертвой мошенников и перевел им на счета 400 тыс. рублей. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».

По информации собеседника, накануне вечером Соркову поступил телефонный звонок от якобы представителя российского мобильного оператора Tele 2. Актеру сказали, что у него закончился срок действия договора и попросили его продлить, на что мужчина согласился, назвав собеседнику свои паспортные данные.

Следующий звонок раздался уже от «инспектора» портала «Госуслуги», который сообщил о взломе аккаунта Соркова на портале и утечке личных данных. Однако мужчину убедили, что утечка приостановлена.

Третьим собеседником актера стал «капитан юстиции», уведомивший Соркова о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту мошенничества.

Далее с актером связался человек, представившийся старшим специалистом отдела финансового мониторинга Центрального банка. Он сообщил о списании всех денег со счета Соркова, но попросил не проверять, чтобы не подтверждать тем самым трансакцию мошенников. Когда мужчина все-таки решил проверить, средства на счете еще были.

Однако «сотрудник» ЦБ начал рассказывать Соркову про виртуальные деньги и диктовать дальнейшие действия, после чего актер положил на счет мошенников 150 тыс. рублей. Позже мужчина положил еще 250 тыс. рублей на банковскую карту Ozon, заранее сообщив реквизиты собеседнику по телефону.

В результате Сорков понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию. Начата проверка.

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Ранее в этот день стало известно, что в Тульской области 65-летний мужчина отдал мошенникам больше 4 млн рублей. Злоумышленники связались с пенсионером в мессенджерах и представлялись сотрудниками банка и полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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