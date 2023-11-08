Пенсионер лишился больше 4 млн рублей из-за мошенников в Тульской области

В Тульской области 65-летний мужчина отдал мошенникам больше 4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам пенсионера, злоумышленники связались с ним через один из мессенджеров. Они представлялись сотрудниками банка и полиции. Мошенники убедили потерпевшего, что он обязан оказать содействие в поимке человека, который якобы пытался оформить кредит не на свое имя.

Следуя указаниям собеседников, мужчина перевел средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ТСН24. В дальнейшем злоумышленники убедили пенсионера продать автомобиль и перечислить на тот же счет вырученные средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина отдал мошенникам больше 4 млн рублей. Пенсионер рассчитывал получить доход от продажи акций и доверился лжеброкерам.