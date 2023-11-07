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Политолог назвал причину гибели помощника главкома ВСУ

Политолог Маркелов: Частяков стал жертвой игр внутри команды Залужного и Зеленского
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Фото: соцсети
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Смерть помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова встраивается в цепь событий, которые еще будут происходить на фоне неудач на поле боя. Произошедшее накануне является играми внутри команды главкома ВСУ Валерия Залужного и президента страны Владимира Зеленского, считает политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов.

«Это будет цепь событий, которая еще продолжится. Тренд этот называется «игры внутри команды». «Всё плохо», а это значит, что кто-то должен нести за это ответственность публичную и внутрикомандную, то есть скрытую ответственность», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам политолога, на данный момент единственный способ для Украины разрешить какую-либо проблему — убрать человека. Маркелов считает, что в команде Зеленского и Залужного еще «будет достаточно смертей».

«Пойдут смерти. Единственный способ разрешить сегодня любую неопределенность. Никто не хочет думать. Как это ни странно, нет человека — нет проблемы», — сказал эксперт.

Он добавил, что иногда именно помощники, а не вышестоящие лица, обладают более инсайдерской информацией. Частяков мог иметь «серьезные допуски» к информации и даже к гостайне, допустил он.

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Накануне стало известно, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки в Киевской области, пишет «Ридус». Его 13-летний сын был тяжело ранен, его госпитализировали. Дочь находится в состоянии средней тяжести.

7 ноября сына Частякова прооперировали.

Залужный подтвердил гибель Частякова, а также версию гибели после открытия одного из подарков, в котором сработало неизвестное взрывное устройство, уточняется на сайте kp.ru.

По данным источников украинского агентства УНН в правоохранительных органах, к гибели помощника Залужного, вероятно, привел подарок полковника ВСУ Александра Тимченко, передает НСН. Тот уже дал показания, признавшись, что решил сделать коллеге такой презент — положил в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. Эту информацию также подтвердили трое свидетелей, в присутствии которых полковник его вручал.

Ранее, 1 ноября, главком ВСУ в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Он отметил, что затягивание боевых действий несет большие риски для армии Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководств стран Запада.

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