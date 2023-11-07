СМИ сообщили о тяжелом состоянии сына погибшего помощника главкома ВСУ

Дети помощника главнокомандующего украинских войск Геннадия Частякова, погибшего от разрыва гранаты, до сих пор находятся в больнице. Как сообщает 7 ноября украинское агентство УНН, жизни дочери ничего не угрожает, однако сын военного находится в тяжелом состоянии.

«Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое — сегодня ему провели операцию», — отмечено в сообщении агентства.

По данным источников УНН в правоохранительных органах, к гибели помощника Залужного, вероятно, привел подарок полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Тимченко. Тот уже дал показания, признавшись, что решил сделать коллеге такой презент — положил в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. Эту информацию также подтвердили трое свидетелей, в присутствии которых полковник его вручал.

Ранее, 6 ноября, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома в Киевской области. Отмечалось, что его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали. Предварительно отмечалось, что жена военного и дочь не пострадали.

После украинское издание «Эспрессо» уточнило, что взрыв в доме Частякова мог быть диверсией. Отмечалось, что военный в свой день рождения пришел домой с подарками, при открытии одного из которых произошел взрыв. Позже оказалось, что в коробке находились гранаты. Залужный уже подтвердил гибель Частякова. При этом он подтвердил версию гибели после открытия одного из подарков, в котором сработало неизвестное взрывное устройство.