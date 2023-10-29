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Al Jazeera сообщил об усилении бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия

Al Jazeera: Израиль усилил бомбардировки у лагеря для беженцев Джабалия
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Израиль за последний час усилил бомбардировки на севере сектора Газа у лагеря для беженцев Джабалия. Об этом 29 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

«За последний час Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, особенно вблизи лагеря беженцев Джабалия, где был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов», — пишет телеканал.

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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» назвал безумием военную операцию Израиля в секторе Газа. По его словам, палестино-израильский конфликт будет носить затяжной характер. Завершить его получится только созданием полноценного палестинского государства.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля в секторе Газа.

Политолог Андрей Кошкин 28 октября заявил «Известиям», что если Израиль решит начать наземную операцию в Газе, это приведет к большому количеству жертв среди военных и мирного населения с обеих сторон. Однако, по его мнению, Израиль готов на многое для полного уничтожения ХАМАС.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв превысило 8 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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