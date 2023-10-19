В ООН предупредили о риске геноцида в секторе Газа

Израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины. Об этом 19 октября заявили специальные докладчики ООН.

«Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида против палестинского народа», — говорится в заявлении управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Ранее в этот день министерство здравоохранения Газы сообщило, что в анклаве прекратили работу 18 медицинских центров в результате ударов Израиля и нехватки топлива. Всего, по данным ведомства, Израиль нанес удары по 19 медицинским учреждениям региона.

Также министерство заявило, что число жертв со стороны Палестины возросло до 3785 человек, включая 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей.

Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4229 человек. Число погибших превышает 1,4 тыс.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». Погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Пи этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В армии указали, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Позднее, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.