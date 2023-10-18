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Вена подняла до высшего уровень террористической угрозы из-за эскалации на Ближнем Востоке

Глава МВД Австрии Карнер: уровень террористической угрозы поднят до высшего
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Georges Schneider
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Австрия повысила уровень террористической опасности до «второго высшего уровня» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе. Об этом сообщили на пресс-конференции в среду, 18 октября, министр внутренних дел Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер.

Как объяснил Карнер, чьи слова передает газета Die Presse, решение было принято в связи с тем, что австрийские спецслужбы указали на «конкретную ситуацию угрозы и повышенный риск нападения». Оценка проводилась «спокойно и осмотрительно», а ситуация переоценивалась «ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно», добавил он.

На фоне ситуации совет министров Австрии решил пополнить ряды федеральной армии для защиты еврейских учреждений. Карнер отметил, что для этой цели будет направлено дополнительно 90 солдат, то есть в общей сложности будет развернуто 190 солдат.

При этом глава австрийского МВД добавил, что пока не определено, какие объекты или события следует дополнительно отслеживать.

Таннер в свою очередь заявила, что для мониторинга ситуации с международным терроризмом в стране будет создан новый контртеррористический центр. Он будет осуществлять координацию спецслужб, занимающихся борьбой с терроризмом.

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Теракт в бельгийской столице произошел вечером 16 октября. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия — Швеция. Устроивший стрельбу мужчина был убит при задержании. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

Ответственность за террористическую атаку в Брюсселе взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Теракт в Бельгии произошел на фоне продолжения эскалации в Ближневосточном регионе. Там 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, в входе эскалации уже погибли более 3,3 тыс. палестинцев, еще 13 тыс. человек пострадали. В Израиле сообщается более чем о 1,4 тыс. погибших и порядка 4,2 тыс. раненых.

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