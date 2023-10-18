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ИГ взяло на себя ответственность за террористическую атаку в Брюсселе

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Ответственность за террористическую атаку в Брюсселе, в результате которой были убиты два человека, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом 17 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в понедельник в Брюсселе, согласно каналу группировки в Telegram во вторник, в котором говорится, что один из ее боевиков совершил нападение, в результате которого погибли два человека», — сказано в сообщении.

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Утром того же дня полиция Бельгии подтвердила, что устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании, он идентифицирован.

Теракт в бельгийской столице произошел вечером 16 октября. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один человек получил ранение. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям, как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и другим. Также днем ранее сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГ.

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