В Брюсселе усилили меры безопасности на фоне убийства шведских футбольных болельщиков

Власти усилили меры безопасности в столице Бельгии в связи с вооруженным нападением на футбольных болельщиков, в результате которого погибли как минимум два человека. Об этом 16 октября сообщает телеканал LN24.

По данным Кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности повышен до максимального.

По информации The Mirror, футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе был остановлен.

«Утверждается, что игроки Швеции не хотели продолжать игру после нападения, и Бельгия поддержала это решение», — сообщает издание.

Тем временем премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также министры внутренних дел и юстиции сейчас находятся в Кризисном центре. Здесь первые лица страны проведут совещание и продолжат активно следить за ситуацией, сообщил де Кроо в социальной сети X.

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район. Стрелявшего до сих пор пытаются задержать. Футбольные фанаты сборной Швеции приехали на игру с бельгийцами в отборочном цикле Евро-2024 по футболу (Группа F), который должен состояться вечером понедельника.

По информации СМИ, стрелявший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом ИГ («Исламского государства», запрещенной в РФ террористической организации) и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».