Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации

Сотни протестующих ворвались на территорию шведского посольства в Багдаде и совершили поджог одного из его зданий. Для разгона демонстрантов силы безопасности иракской столицы вынуждены были использовать водометы. Беспорядки произошли после согласования полицией Стокгольма еще одной акции с сожжением Корана. Пока правительство королевства пытается аккуратно выпутаться из скандала, ряд мусульманских государств выразили протесты. Куда приведет эта ситуация, разбирались «Известия».

Крыша в огне

Как пишет Reuters, в ночь на четверг на площади перед дипломатическим представительством Швеции собрались сторонники известного и влиятельного шиитского проповедника, а в прошлом политика Муктады ас-Садра. Свою популярность среди иракцев он приобрел еще в 2003 году, когда возглавил антиамериканское ополчение, известное как Армия Махди. Действия организации были столь успешными, что в одном из отчетов Пентагона она была названа «крупнейшей угрозой» для американских войск в Ираке, то есть большей, чем «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещена в РФ), за которой США «охотились» на протяжении восьми лет.

Однако эксперты признают, что в данном случае никакой особой организации и координации протестующих не требовалось. Старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов отмечает, что антиисламские акции в Швеции послужили отличным поводом для консолидации общества независимо от политических предпочтений.

Протестующие в Багдаде на фоне согласования акции с сожжением Корана в Стокгольме, 21 июля 2023 года Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

— Следует напомнить, что это не первые демонстрации перед посольством Швеции. Сегодня в Ираке невозможно выстраивать полноценную политическую и общественную деятельность без открытой приверженности исламским ценностям. Поэтому всё иракское общество без исключения крайне негативно воспринимает произошедшее. Правительство страны солидаризируется с обществом, хотя и не настроено полностью разрывать отношения с европейскими государствами. Ведь они, кроме прочего, включают в себя оказание экономической и технологической помощи, — подчеркивает эксперт.

Тем не менее общественный резонанс от повторения (что важно) уже ранее происходивших акций оказался достаточно сильным, чтобы премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани от имени правительства страны заявил о решении выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В канцелярии ас-Судани заявили, что это ответ «на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага».

Осуждение есть, наказания нет

Таким образом, поводом для беспорядков и последующего дипломатического демарша стали уже не сами акции, а абсолютное бездействие шведского правительства.

Дело в том, что начиная с 70-х годов прошлого века в европейских странах стали последовательно отменятся правовые нормы, запрещавшие оскорбления на религиозной почве, и Швеция стала одним из первых таких государств. На сегодня в Евросоюзе стран, где законодательство по-прежнему запрещает осквернение религиозных символов, осталось всего восемь (Австрия, Германия, Греция, Мальта, Испания, Италия, Польша, Финляндия).

Акция протеста в Багдаде после сожжения Корана в Швеции, 30 июня 2023 года Фото: REUTERS/Saba Kareem

Официальный Стокгольм связан этими нормами, потому как в рамках формальной шведской логики нарушения закона не происходит, подчеркивает младший научный сотрудник отдела Европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

— С точки зрения закона страны сожжение Корана не является проявлением ненависти по религиозному принципу. Сами инициаторы объясняют свои акции защитой свободы слова, однако активисты очень близки к той грани, за которой правоохранительные органы могут усмотреть в их действиях признаки преступления с целью разжигания религиозной розни, — подчеркнул он.

Вопреки расхожему мнению население Швеции в большинстве своем не поддерживает такого рода акции. Согласно проведенным в феврале 2023 года социологическим исследованиям, 53% шведов выступают за полный запрет подобных действий.

В политических кругах также нет единого мнения на этот счет. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что акция «законна, но неуместна». Вместе с тем представитель генсека ООН в Иране и Ираке Ян Элиассон отметил, что в таких демократических странах, как Франция, Финляндия или Великобритания, в отличие от Швеции находят способы купировать исламофобию, и если официальный Стокгольм и далее будет разрешать сожжение священных текстов, страна получит еще более серьезную международную реакцию.

Полицейские во время демонстрации в Ираке, 18 июля 2023 года Фото: REUTERS/Ahmed Saad

В духе осуждения высказался и Евросоюз. «Такое поведение никоим образом не отражает взгляды Европейского союза. Сжигание Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и очевидным на протяжении многих лет. Проявлениям расизма, ксенофобии и нетерпимости нет места в Европе», — сказано в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Однако это никак не помешало странам ЕС, Великобритании и США проголосовать против резолюции Совета ООН по правам человека, в которой было выражено осуждение «публичному и преднамеренному сожжению священного Корана». Показательна реплика посла Франции в ООН Жерома Боннафона. «Ни ООН, ни отдельные государства не имеют права определять, что является священным», — заявил дипломат.

Гнев Востока

После аналогичной акции 26 июня, проведенной, к слову, теми же людьми, свое осуждение высказали Саудовская Аравия, Ирак, Египет, Иордания, Турция, Пакистан и Организация исламского сотрудничества. Правительство Марокко в знак протеста отозвало своего посла в Стокгольме. 12 июля национальное собрание Кувейта рекомендовало министерству торговли эмирата ввести запрет на экспорт в страны, власти которых дали разрешение на осквернение Корана. Спустя полторы недели с осуждением и призывом принять меры выступил официальный Баку.

Как отмечает Григорий Лукьянов, вероятность повторения протестов в других странах исламского мира достаточно высока. А значит, возможно, последует реакция и на официальном уровне. В то же время, эксперт указывает, что и иракские власти использовали этот информационный повод для отвлечения внимания общества от существующих в стране проблем.

Ливанские мусульмане во время демонстрации перед мечетью в Бейруте после акции сожжения Корана в Швеции, 21 июля 2023 года Фото: REUTERS/Emilie Madi

— До сих пор не утихли бурные дискуссии на эту тему в Турции. Целый ряд государств региона традиционно очень чувствительно относятся к такого рода событиям — Алжир, Египет, Ливан. Это связано не только с уровнем политизации общества. Речь идет о солидарности мусульманского населения против позиции шведских властей. С другой стороны, многие иракские политики солидаризировались с общественным гневом. Эти события являются отводным клапаном для снижения социальной нестабильности, — говорит эксперт.

Жертвами политической провокации и бессилия официального Стокгольма стали не только мусульмане, но и христиане. Эксперты указывают в качестве одного из последствий рост террористической угрозы не только в отношении самой Швеции, но и христианских меньшинств, проживающих на территории государств, где главенствующей религией является ислам. Причем развитие конфликта раз за разом происходит по одному и тому же сценарию, подчеркивает Никита Белухин.

— Швеция оказалась в том же положении, что и Дания в 2005 году, во время скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда, когда множество ее диппредставительств угрожали атаковать, а уровень террористической опасности в самой стране резко вырос. С тех пор датские спецслужбы проводят постоянный мониторинг публичных высказываний, касающихся ислама и мусульман. Стокгольм же продолжает повторять, что эти акции не имеют ничего общего с его ценностями и внешнеполитической позицией, — отметил эксперт.