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Обломки империи: Францию призвали извиниться за колониальное прошлое

Президент Азербайджана выступил на министерской встрече Движения неприсоединения
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Фото: официальный сайт президента Азербайджана
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5-6 июля в Баку прошла министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН). На заседании выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул необходимость реформ в ООН и обратил внимание на растущую тенденцию к неоколониализму, приведя в пример Францию. Глава государства не обошел стороной и новости об акциях с сожжением Корана в европейских странах. О чем еще говорил азербайджанский лидер и какие вопросы рассматривали на конференции — в материале «Известий».

Реформы в ООН и неоколониализм

На двухдневное заседание в Баку собрались представители всех 120 стран-участников ДН, а также 18 государств-наблюдателей и 10 международных организаций. Встреча проводится в том числе в рамках подготовки к большому саммиту в Уганде, который должен пройти в декабре 2023 года в ее столице Кампале.

В первый день президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил перед членами ДН с речью о новых задачах и вызовах, стоящих перед организацией, и нарастающих в мире проблемах.

По словам азербайджанского лидера, состав Совета Безопасности ООН не отражает сложившихся реалий — его нужно расширить за счет представителей ДН, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза.

— В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы. Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет, — сказал он на встрече.

Алиев отметил, что в Баку очень обеспокоены растущей тенденцией к возрождению неоколониализма. Движение неприсоединения, подчеркнул президент Азербайджана, должно «бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению».

Примером страны, которая продолжает политику неоколониализма, он назвал Францию. По мнению Алиева, управляемые страной неевропейские территории — это «отвратительные остатки французской колониальной империи», и Париж должен уважать суверенитет своих заморских общин.

— Почти 1,5 млн алжирцев были убиты во время геноцида при французском правлении. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в парижском музее в качестве военных трофеев. Это цинично и отвратительно. Мы требуем от президента Франции Эмманюэля Макрона передать Алжиру останки его героев, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Он добавил, что Париж по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран и при этом позиционирует себя как защитника прав человека и международного права.

— Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал. К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику в регионе Южного Кавказа, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма, — сказал Алиев.

Расизм и двойные стандарты

Глава Азербайджана призвал Францию извиниться за свое колониальное прошлое и «кровавые колониальные преступления», как это несколько дней назад сделал король Нидерландов.

— Извинения перед миллионами людей, которых предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка, — отметил глава Азербайджана.

По его словам, во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный в СМИ и интернете расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, в том числе ненавистнические высказывания со стороны чиновников и парламентариев.

— Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является еще одним признаком расизма и исламофобии в этой стране. В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции «серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах». Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты, — подчеркнул азербайджанский лидер

Как отметил депутат Национальной ассамблеи Франции от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор, сказанное Алиевым на конференции ДН — чистая правда.

— Мы это подтверждаем. Наша страна, как и Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, обладает запасами нефти и газа, однако по законам Франции наша страна не может использовать свои природные ресурсы; напротив, ими пользуются французы. Они, в основном, разоряют нас экономически. В 2017-2022 годах из-за этой жестокой политики Франции уровень бедности во Французской Гвиане вырос с 30 до 54%. С годами Франция все больше ослабляет нас во всех сферах. После избрания Эмманюэля Макрона президентом на последних выборах во Франции все знали, что страна вступает в рецессию.

Он добавил, что реформы Макрона не дали положительного эффекта: «студенты и бедные семьи стоят в длинных очередях, чтобы купить дешевую еду».

— В здравоохранении, образовании и других областях все приходит в упадок. Сейчас в Париже люди бунтуют, и Франция расплачивается за свою колониальную политику. События, происходящие там сегодня, показывают, что Франции пора пожинать плоды этой политики, — сказал Кастор.

Сожжение Корана и исламофобия

Кроме того, на встрече с главами МИДов Ильхам Алиев обратил внимание на сообщения об акциях с сожжением Корана в европейских странах. К примеру, в конце июня, в праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака вырвал страницы из священной книги и поджег ее с разрешения полиции. До этого лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан несколько раз проводил такую акцию в Копенгагене.

— Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня. Мы обеспокоены ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору. Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено, — подчеркнул Алиев.

Движение неприсоединения — международная организация, появившаяся в 1961 году. Главное правило ее участников — не присоединяться к интернациональным военным блокам. Сейчас движение насчитывает 120 стран, это 60% численного состава ООН. Объединение строит работу на десяти бандунгских принципах, в том числе уважении суверенитета, равноправия и территориальной целостности всех государств, отказе от агрессии и прямого или косвенного использования силы.

Азербайджан стал председателем движения в 2019 году на четыре года, но государства-члены ДН единогласно продлили Баку эту роль еще на год — до конца 2023-го. Значительный период председательствования страны в организации пришелся на пандемию коронавируса. По инициативе Ильхама Алиева в 2020 году ДН организовало саммит, посвященный борьбе с COVID-19. Азербайджанский лидер предложил провести специальную сессию Генассамблеи ООН по этой проблеме, и в итоге она стала одним из самых крупных в мире «ковидных» мероприятий. В этот период Баку оказал финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с эпидемией, более чем 80 странам. Кроме того, за время председательства Азербайджана были учреждены парламентская сеть ДН и молодежная организация.

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