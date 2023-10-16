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Двое шведских болельщиков погибли при стрельбе в Брюсселе перед отборочным матчем

Два человека в форме футбольной сборной Швеции погибли из-за стрельбы в Брюсселе
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Два человека в футболках шведской сборной погибли 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район, и пытается его задержать, сообщил телеканал Sky News.

Футбольные фанаты сборной Швеции приехали на игру с бельгийцами в отборочном цикле Евро-2024 по футболу (Группа F), который состоится вечером понедельника.

По данным Het Laatste, голландской газеты, базирующейся в Антверпене, стрельба произошла около 19:15, к северу от центра Брюсселя, всего в пяти км от стадиона «Король Бодуэн», где проходит отборочный матч между сборными Бельгии и Швеции.

Полиции пока не удалось задержать подозреваемых. Стрелявший скрылся, и его до сих пор не удалось поймать. Обстоятельства и причины стрельбы пока не ясны.

«Согласно достоверному источнику, один человек был застрелен в вестибюле. Двое других были — в такси», — утверждает Het Laatste.

Один из очевидцев снял на видео, как мужчина в оранжевом плаще и белом шлеме с оружием в руках садится на скутер и уезжает. Этот мужчина якобы сначала застрелил кого-то в подъезде, а затем выстрелил в двух человек в такси, пишет издание. По словам некоторых очевидцев, преступник кричал «Аллах акбар».

Газета, со ссылкой на службу новостей Sudinfo пишет, что стрелявший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом ИГ («Исламского государства», запрещенной в РФ террористической организации) и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».

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12 октября правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил в киевском бизнес-центре стрельбу. Им оказался бывший военный.

5 октября в американском городе Холиок, штат Массачусетс, произошла стрельба в автобусе трое подозреваемых в результате ссоры открыли огонь в транспорте. Они ранили нескольких человек, включая женщину на поздних сроках беременности.

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