В Массачусетсе несколько человек пострадали при стрельбе в автобусе
В американском городе Холиок, штат Массачусетс, произошла стрельба в автобусе. Об этом в среду, 4 октября, сообщает телеканал Fox News.
По данным издания, трое подозреваемых в результате ссоры открыли огонь в автобусе, ранив нескольких человек, включая женщину на поздних сроках беременности. Ее успели госпитализировать, но ребенок погиб вскоре после рождения.
Полиция сообщила, что все трое подозреваемых находятся под стражей и все причастные к делу подозреваемые установлены.
Ранее, 24 сентября, четыре подростка и мужчина пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Инцидент произошел в городе Чесапик в жилом районе.