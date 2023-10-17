Полиция подтвердила смерть устроившего стрельбу в Брюсселе

Полиция Бельгии подтвердила, что устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании, он идентифицирован. Об этом 17 октября сообщает Национальный кризисный центр на своей странице в X (бывш. Twitter).

«Федеральная прокуратура подтвердила, что преступник, устроивший стрельбу прошлой ночью, был опознан и скончался», — говорится в сообщении.

Сотрудники центра также заявили, что поддерживают меры безопасности в городе.

Ранее СМИ писали, что подозреваемый в совершении теракта находится в реанимации. Как сообщали брюссельские власти, при задержании в столичной коммуне Схарбек он был ранен в грудь и доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Речь идет об инциденте, произошедшем накануне в бельгийской столице. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один получил ранение. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям, как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей, и другим. Также днем ранее сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации).