СМИ заявили, что подозреваемый в совершении теракта в Бельгии находится в реанимации

Подозреваемый в совершении теракта в Бельгии находится в реанимации, об этом 17 октября сообщает RTBF.

«Власти подтвердили, что подозреваемый был «нейтрализован» полицией. Сообщается, что он пострадал от обстрела и находится в реанимации», — уточняет телеканал.

Отмечается, что у подозреваемого обнаружили оружие, похожее на то, которое использовалось при нападении. Позднее телеканал добавил, что мужчина скончался в реанимации.

По данным телеканала LN24, в настоящее время полиция разыскивает еще двоих человек.

Ранее в этот день распространялась информация о том, что мужчину ликвидировали в одном из кафе Брюсселя. Известно, что 45-летний мужчина тунисского происхождения, которого местные СМИ назвали Абдесалем Лассуед, праздновал совершенное им убийство и сказал, что сделал это во имя ИГИЛ (ИГ, запрещенной в РФ террористической организации).

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция сразу оцепила район. Стрелявший был объявлен в розыск.

По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального. Впоследствии стало известно, что нападение на футбольных фанатов совершил Абдесалем Л., который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо тем же вечером выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе.