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СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе мужчины

Sudinfo: на болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Мужчина, который устроил стрельбу по шведским футбольным болельщикам в центре Брюсселя, известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами, связанными с религией. Об этом 16 октября сообщает портал Sudinfo со ссылкой на источники.

По информации издания, нападение на футбольных фанатов совершил 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Преступник пока находится на свободе.

Тем не менее, официального подтверждения идентичности мужчины, который открыл стрельбу по футбольным болельщикам, нет.

Также бельгийские СМИ со ссылкой на главу Федеральной службы Эрика Ван Дер Сипта сообщают, что не доказана связь между терактом в Брюсселе и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

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Скандал с далеко идущими последствиями

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район. Стрелявшего до сих пор разыскивают.

По информации СМИ, нападавший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом ИГ («Исламского государства», запрещенной в РФ террористической организации), и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».

По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо тем же вечером выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе.

Как отметили в УЕФА, матч квалификации к чемпионату Европы между сборными Бельгии и Швеции был отменен — игру в Брюсселе приостановили после первого тайма при счете 1:1.

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