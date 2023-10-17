Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо вечером 16 октября выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе.

«Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Скорбим и думаем о семьях и друзьях, потерявших своих близких. Будучи близкими партнерами по борьбе с терроризмом, мы вместе боремся с ним», — написал он в соцсети Х (бывш.Twitter).

Ранее де Кроо сообщал, что внимательно следит за ситуацией вместе с министрами юстиции и внутренних дел, пребывая в национальном кризисном центре. Он также призвал жителей Брюсселя быть бдительными.

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район. Стрелявшего до сих пор разыскивают.

По информации СМИ, нападавший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом ИГ («Исламского государства», запрещенной в РФ террористической организации), и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».

По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.

Как отметили в УЕФА, матч квалификации к чемпионату Европы между сборными Бельгии и Швеции был отменен — игру в Брюсселе приостановили после первого тайма при счете 1:1.