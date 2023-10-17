Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов призвал США направить «пыл эмоций» на сотрудничество с РФ
Мир
Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа
Мир
Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Мир
Немецкий журналист назвал западное оружие бесполезным на Украине
Экономика
Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
Недвижимость
За год премиальные новостройки Москвы подорожали на 13,5%
Происшествия
Средства ПВО в Белгородской области сбили три беспилотника
Мир
В МИД Израиля назвали преждевременным разговор о перемирии в секторе Газа
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции
Экономика
СП указала на риск недостачи в бюджет 335 млрд за ближайшие три года
Общество
Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян
Недвижимость
В Москве резко вырос спрос на аренду дорогого жилья
Политика
В России предлагают предоставить отсрочку от призыва врачам и учителям
Спорт
«Спартак» обыграл «Сочи» и повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции

Премьер Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо вечером 16 октября выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе.

«Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Скорбим и думаем о семьях и друзьях, потерявших своих близких. Будучи близкими партнерами по борьбе с терроризмом, мы вместе боремся с ним», — написал он в соцсети Х (бывш.Twitter).

Ранее де Кроо сообщал, что внимательно следит за ситуацией вместе с министрами юстиции и внутренних дел, пребывая в национальном кризисном центре. Он также призвал жителей Брюсселя быть бдительными.

Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
Скандал с далеко идущими последствиями

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район. Стрелявшего до сих пор разыскивают.

По информации СМИ, нападавший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом ИГ («Исламского государства», запрещенной в РФ террористической организации), и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».

По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.

Как отметили в УЕФА, матч квалификации к чемпионату Европы между сборными Бельгии и Швеции был отменен — игру в Брюсселе приостановили после первого тайма при счете 1:1.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023