В УЕФА подтвердили отмену матча между Бельгией и Швецией из-за стрельбы в Брюсселе
Матч квалификации к чемпионату Европы между сборными Бельгии и Швеции был отменен из-за стрельбы в Брюсселе, в результате которой погибли два человека. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте УЕФА 16 октября.
«После предполагаемого террористического акта в Брюсселе сегодня вечером после консультаций с обеими командами и местными полицейскими властями было решено, что отборочный матч ЕВРО-2024 между Бельгией и Швецией будет отменен. Дальнейшее сообщение будет сделано в свое время», — сказано в сообщении.
Матч в Брюсселе приостановили после первого тайма при счете 1:1.
Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район. Стрелявшего до сих пор разыскивают.
По информации СМИ, стрелявший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом ИГ («Исламского государства», запрещенной в РФ террористической организации) и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».
По данным Кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.