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Путин сообщил о создающих единый логистический каркас проектах с КНР

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Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Savostyanov
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Россия является самой большой в мире страной по территории, и связанность всех партнеров и друзей через нее имеет серьезное значение. Поэтому перспективные железнодорожные магистрали, которые появятся в стране совместно с евразийскими проектами, создадут единый транспортный логистический каркас, заявил 18 октября в приветственной речи на международном форуме «Один пояс — один путь» президент РФ Владимир Путин.

«Упомяну только некоторые наши перспективные планы, которые уже начинают осуществляться на практике и гармонично дополняют другие инфраструктурные проекты в Евразии, в том числе те, которые продвигаются в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а вместе позволяют создать единый транспортно-логистический каркас, диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных, безопасных поставок», — сказал он.

Российский лидер рассказал, как в европейской части России формируется международный коридор «Север – Юг», связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

«На всем маршруте — от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение», — пояснил он.

Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через Уральский регион и Сибирь. Его ключевые элементы — модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, добавил Путин.

Кроме того, он упомянул строительство Северного широтного хода и новую Северо-сибирскую железнодорожную магистраль.

«Создание упомянутых международных и региональных логистических, торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального Юга, другие центры роста и развития», — подчеркнул российский президент.

В завершение выступления президент РФ пригласил участников форума «Один пояс — один путь» обсудить вышеозначенные темы на Неделе транспорта, которая пройдет в середине ноября в столице России.

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Также в своем выступлении на открытии форума российский лидер отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. Идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества, отметил он.

Ранее президент России прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия международного форума «Один пояс — один путь». Путин прибыл в Китай специально для участия в форуме. Он пробудет в Пекине два дня.

Накануне, 17 октября, российский лидер провел в Пекине серию переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Кроме того, в этот день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

Тогда же Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

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