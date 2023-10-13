Небензя ответил на обвинения Киева в якобы передаче Россией оружия ХАМАС

Утверждения украинской стороны о том, что РФ якобы передавала оружие движению ХАМАС, подтверждают поговорку «на воре и шапка горит», поскольку вооружение на Ближний Восток попадает по коррупционным схемам именно с Украины. Об этом 13 октября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Он указал, что показательно заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что западное вооружение, переданное Киеву, появилось у границ Израиля еще этим летом.

«Сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник [9 октября] в этом зале, по сути, подтвердил представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию», — отметил Небензя.

В этот день президент РФ Владимир Путин сказал, что у РФ есть данные о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток. По его словам, идет «целый поток». Он также отметил, что есть много желающих купить вооружение, а на Украине много желающих его продать.

До этого, 8 октября, конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин Силы заявила, что ХАМАС могло получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибли 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.