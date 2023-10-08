В конгрессе США предположили участие Украины в передаче оружия ХАМАС

Силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявила на свой странице в X (бывшей Twitter) конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

«Нам необходимо работать с Израилем для отслеживания серийных номеров любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля», — написала она.

Политик отмечает, что сделанное в США оружие с высокой долей вероятности могло попасть к ХАМАС одновременно с территории Афганистана и Украины.

Ранее 8 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что поставленное на Украину западное вооружение могло быть перепродано украинскими военными чиновниками и в настоящее время может использоваться против израильских военных. Он напомнил, что Израиль также передавал Украине оружие по линии НАТО. По аналогичному принципу натовское оружие может попасть к спящим ячейкам различных радикальных организаций в странах Европы и в США, считает Гагин.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.