Гагин предположил применение боевиками против Израиля украинского оружия

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в контексте ситуации в Израиле в воскресенье, 8 октября, высказал мнение, что западное вооружение, поставленное на Украину, могло быть перепродано и в настоящее время может использоваться против израильских военных.

«По иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру. <…> Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием», — сказал он «РИА Новости».

Гагин отметил, что по такому же принципу натовское оружие может попасть и к другим радикальным организациям, ячейки которых находятся в странах Европы и США, передает передает «Газета.Ru».

«Пока эти ячейки спящие, но, вот когда они проснутся, жарко станет всем», — добавил советник главы ДНР.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.