Путин усомнился в поставках оружия с Украины движению ХАМАС

Президент России Владимир Путин усомнился, что оружие с Украины поставляется движению ХАМАС. При этом он отметил, что не сомневается, что утечка оружия с Украины в другие страны происходит. Об этом глава РФ заявил журналистам 13 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.

Российский лидер сказал, что у РФ есть данные о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток. Идет «целый поток», подчеркнул он.

Путин также отметил, что не удивится продаже украинцами оружия в Россию, поскольку они «продают всё что угодно».

«Уровень коррупции в Украине известен — очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», — указал президент.

Вместе с тем он выразил сомнение, что подобного рода решения принимаются на уровне руководства страны.

Ранее, 8 октября, конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин Силы заявила, что ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины.

Тогда же советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что поставленное на Украину западное вооружение могло быть перепродано украинскими военными чиновниками и в настоящее время может использоваться против израильских военных.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибли 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.