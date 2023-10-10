Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 10 октября, заявил, что планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота кровопролития и слез. Вчера я провел серию телефонных разговоров в этих рамках, сегодня у меня будут переговоры с президентом России, уважаемым господином Путиным», — сообщил он на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, трансляция которой велась телеканалом Haber Global в YouTube.

Эрдоган добавил, что также у него запланированы переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Днем ранее Эрдоган заявил о готовности выступить посредником для прекращения обострения конфликта Израиля и Палестины. Тогда же он провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе. Обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины, также отметил Эрдоган.

На это указал и российский лидер 10 октября во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики на Ближнем Востоке США, которые пытались монополизировать урегулирование. Он также заявил, что решать конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9 и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС. Тогда же посольство Израиля в США сообщило о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. По данным дипломатического ведомства, как минимум 3418 израильтян получили ранения. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации достигло к настоящему времени 849 человек, более 4,2 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.